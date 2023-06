Un paesaggio unico e la libertà dell’e-bike si incontrano per una esperienza immersiva e a basso impatto nell’area protetta delle Cinque Terre

(Riomaggiore, 28 Giu 23) Riduzione delle emissioni, benessere psicofisico e contatto con il Parco più autentico, quello della natura e delle terre alte. Il Parco Nazionale delle Cinque Terre e Bicincittà Italia, presentano questo pomeriggio a Volastra, borgo sulle alture di Riomaggiore, il nuovo servizio di noleggio e-bike automatizzato che consentirà di coniugare l'esplorazione di un paesaggio unico, Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO, alla libertà di movimento a basso impatto, come solo le biciclette sanno offrire.

Cinque Terre Bike Sharing è un progetto innovativo che esalta il concetto di turismo sostenibile attraverso un'offerta di trasporto alternativa, integrata e rispettosa del territorio, pensata per il visitatore consapevole che cerca e apprezza un approccio lento ed esperienziale, con un impatto ambientale minimo sul paesaggio e i suoi equilibri.

Il nuovo servizio sarà a disposizione di residenti e visitatori a partire da lunedì 3 luglio, con una dotazione di 30 biciclette a pedalata assistita e 10 mountain bike classiche, collocate nelle cinque stazioni di prelievo e rilascio distribuite nei borghi o nelle frazioni delle Cinque Terre.

Ogni punto di scambio è dotato di punti di ricarica, segnaletica, illuminazione e videosorveglianza, con posizioni strategiche nell'area protetta per offrire una mobilità integrata al trasporto pubblico locale, di facile collegamento tra i paesi e i punti di interesse storico naturalistico e funzionale all'esplorazione in verticale del Parco.

Il progetto realizzato dal Parco con un contributo di 240.645 euro finanziato nell'ambito del bando Parchi per il Clima del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, a sostegno della mitigazione e dell'adattamento ai cambiamenti climatici nelle aree protette, è destinato a crescere attraverso il coinvolgimento attivo del territorio: è prevista infatti l'individuazione di ulteriori postazioni virtuali affidate agli operatori locali (strutture ricettive e della ristorazione, aziende agricole), disponibili ad offrire il servizio alla propria clientela e ai propri dipendenti.

Cuore del servizio, l'applicazione attraverso cui noleggiare le bici in modo semplice e veloce: è sufficiente scaricare l'app Weelo – We Love Bikes, registrarsi e ricaricare il proprio wallet con carta di credito. L'app, disponibile anche in lingua inglese, mostra la posizione delle stazioni, le bici disponibili in tempo reale, il credito per il noleggio e offre un servizio di customer care e segnalazioni. Ogni noleggio ha un costo orario di 3 euro per la prima ora o frazione e di 2 euro per le ore e frazioni successive.

Per promuoverne l'utilizzo, favorire soggiorni più green e permanenze più lunghe sul territorio, gli ospiti delle strutture ricettive del Marchio di Qualità ambientale del Parco, nell'ambito del percorso di certificazione previsto dalla Carta europea per il Turismo Sostenibile, potranno usufruire di 5 euro di sconto sul servizio di noleggio.

Donatella Bianchi, presidente del Parco Nazionale del Parco Cinque Terre: la sostenibilità ambientale è ormai un fattore consolidato e attrattivo non solo nelle scelte dei mezzi di trasporto ma anche delle destinazioni turistiche. In questo orizzonte il nuovo bike sharing del Parco arricchisce l'offerta turistica del territorio in chiave green, per vivere il caratteristico intreccio uomo natura nella sua multidimensionalità, dai borghi a picco sul mare alle terre alte, passando per santuari immersi nella natura e nel silenzio, fino alla scoperta di insediamenti rurali con punti di vista inediti sul paesaggio terrazzato delle Cinque Terre."

Patrizio Scarpellini, direttore del Parco Nazionale delle Cinque Terre: con l'inaugurazione del Bike sharing il Parco amplia la possibilità di collegamento tra i borghi attraverso itinerari da comporre in libertà e capaci di trasmettere le emozioni, i profumi e colori della macchia mediterranea. Oltre alle strade carrabili dell'area protetta potranno essere utilizzati esclusivamente i sentieri indicati nell'App dei sentieri del Parco, al fine di preservare gli altri percorsi escursionistici caratterizzati da muri a secco e scalinate in pietra da affrontare solo a piedi."

Marco Giuppone, responsabile commerciale area nord di Bicincitta Italia: gli utilizzatori di Cinque Terre Bike Sharing rimarranno senza fiato non per la fatica di pedalare, ma solo per l'incantevole panorama. Le e-bike che abbiamo selezionato per questo progetto consentono infatti di affrontare i saliscendi tipici di questa zona senza problemi. Come azienda siamo onorati che il nostro lavoro possa rendere possibile visitare questi luoghi senza inquinare, per cercare di mantenere intatta la magia di questi luoghi il più a lungo possibile".

Oltre alle strade carrabili potranno essere utilizzati esclusivamente i sentieri indicati nell'App dei sentieri del Parco, al fine di preservare gli altri percorsi escursionistici caratterizzati da muri a secco e scalinate in pietra da affrontare solo a piedi: i tratti sono consultabili sulla web app sentieri del Parco al link mappe.parconazionale5terre.it