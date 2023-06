La storica scalinata di accesso all’antico insediamento rurale di Monesteroli torna ad essere percorribile. Ripristinato il tratto di sentiero REL n. 536 dall’incrocio con il sentiero n. 535.

(Sede del Parco Nazionale delle Cinque Terre, 29 Giu 23) I lavori di ripristino dello storico manufatto in pietra arenaria, danneggiato nell'aprile scorso a causa del crollo di un'ampia porzione del tratto, sono stati eseguiti dall'Associazione Per Tramonti con il sostegno economico congiunto del Parco Cinque Terre e del Comune della Spezia, per un totale di 25.000 euro.

Gli interventi straordinari, realizzati nel rispetto del valore storico e paesaggistico dell'opera in pietra, hanno riguardato: ricostruzione di parte della scalinata in arenaria e dei muri in pietra a sostegno delle fasce terrazzate prossime al manufatto; ripristino di gradini pericolanti; rimozione di detriti e materiale di risulta anche derivante dal taglio di arbusti danneggiati.

Monesteroli è un piccolo insediamento rurale in Provincia della Spezia, inserito nel Parco Nazionale delle Cinque Terre, Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO. Si raggiunge attraverso una scalinata di oltre 1.200 gradini che scendono dalla collina sovrastante, passando tra boschi e vigneti per poi aprirsi in una discesa mozzafiato. I vigneti sono parte della sua ragion d'essere: nelle cantine, infatti, storicamente proprietà degli abitanti di Biassa, frazione della Spezia, veniva vinificata l'uva raccolta, trasportata a spalla lungo la ripida scalinata. Nel borgo non abita nessuno e le cantine sono ben conservate, anche se non più utilizzate, ma il piccolo centro viene molto frequentato soprattutto nel periodo estivo. Eletto Luogo del Cuore FAI, domina il mare azzurro. Soltanto il rumore della natura del vento e delle onde rompe il silenzio in questo borgo incantato, aggrappato alla roccia, sul filo del mare.

Importante: Monesteroli è raggiungibile solo a piedi attraverso sentieri per escursionisti esperti. Si sconsiglia la percorrenza nelle ore centrali della giornata, in particolare nei mesi estivi.

Al link la percorribilità dei sentieri per raggiungere l'abitato di Monesteroli al link