Al via la VIIª Edizione del salotto letterario delle Cinque Terre in programma nei mesi di luglio, agosto e settembre 2023 nel centro storico di Monterosso al Mare, tra il Molo dei Pescatori, Piazza Garibaldi e lo Scoglio del Corone.

(sede del Parco Nazionale delle Cinque Terre, 29 Giu 23) La rassegna letteraria "Monterosso: un mare di libri" si prepara ad affascinare il pubblico anche quest'anno, presentando una line-up di autori di grande prestigio. La settima edizione promette di essere un evento imperdibile per gli amanti della letteratura.



Il calendario dell'estate 2023 è stato presentato oggi presso la sede della Provincia della Spezia, con la partecipazione del Sindaco di Monterosso, Emanuele Moggia, e del curatore della rassegna, Marco Ferrari. L'iniziativa è organizzata dal Comune di Monterosso al Mare e dal Consorzio Turistico Cinque Terre.



La rassegna prenderà il via l'8 luglio alle ore 21:30 presso il Molo dei Pescatori, con Enrico Deaglio che presenterà i suoi ultimi due libri: "Il depistaggio perfetto" edito da Utet e "Qualcuno visse più a lungo. La favolosa protezione dell'ultimo padrino" edito da Feltrinelli. Il primo libro ripercorre affari e delitti famosi, mentre il secondo indaga sulle stragi che hanno segnato l'Italia. Ad aprire la serata sarà il Sindaco Emanuele Moggia.



La rassegna proseguirà con altri eventi di grande interesse.

Giovedì 13 luglio, ore 21:30: Andrea Scanzi presenta il suo nuovo libro " Lucio Battisti, il genio invisibile " edito da Paperfirst. Utilizzo di immagini e filmati per raccontare la figura di Battisti.

presenta il suo nuovo libro " " edito da Paperfirst. Utilizzo di immagini e filmati per raccontare la figura di Battisti. Giovedì 20 luglio, ore 21:30: Antonio Padellaro presenta il libro " Confessioni di un ex elettore. Pensare con la propria testa all'epoca del governo Meloni " edito da Paperfirst. Interviene Filippo Paganini, Presidente dell'Ordine dei giornalisti della Liguria.

presenta il libro " " edito da Paperfirst. Interviene Filippo Paganini, Presidente dell'Ordine dei giornalisti della Liguria. Giovedì 27 luglio, ore 21:30: Gino Castaldo presenta "Il cielo bruciava di stelle. La stagione magica dei cantautori italiani " edito da Mondadori. Utilizzo di immagini e documenti visivi per raccontare la scuola dei cantautori liguri.

presenta " edito da Mondadori. Utilizzo di immagini e documenti visivi per raccontare la scuola dei cantautori liguri. Sabato 29 luglio, ore 21:30: Marco Buticchi presenta il suo best seller " Il serpente e il faraone " edito da Longanesi.

presenta il suo best seller " " edito da Longanesi. Giovedì 3 agosto, ore 21:30: Silvia Ballestra presenta " Sibilla. Vita di Joyce Lussu " edito da Laterza, selezionato per il Premio Strega e per il Premio Campiello. Intervengono Carola Baruzzo ed Emanuela Cavallo.

presenta " " edito da Laterza, selezionato per il Premio Strega e per il Premio Campiello. Intervengono Carola Baruzzo ed Emanuela Cavallo. Martedì 8 agosto, ore 21:30: Gherardo Colombo presenta " Anticostituzione. Come abbiamo riscritto (in peggio) i principi della nostra società " edito da Garzanti. Intervengono Emanuele Moggia e Filippo Paganini.

presenta " " edito da Garzanti. Intervengono Emanuele Moggia e Filippo Paganini. Giovedì 10 agosto, ore 21:30: Notte dedicata a Italo Calvino nel centenario della nascita. Intervengono Marino Magliani , autore del libro " Il bambino e le isole: un sogno di Calvino " (66thand2nd editore) e Daniela Cassini , autrice di " Italo Calvino, il partigiano Santiago " (Fusta). Voce recitante Roberto Alinghieri, introduzione di Marco Ferrari.

, autore del libro " " (66thand2nd editore) e , autrice di " " (Fusta). Voce recitante Roberto Alinghieri, introduzione di Marco Ferrari. Mercoledì 16 agosto: Giornata dedicata ai 90 anni di Michelangelo Pistoletto . Alle ore 18:30, Pistoletto guida i visitatori al Terzo Paradiso installato nell'orto del convento dei Frati Cappuccini. Alle ore 21:30, presentazione del libro " La Formula della Creazione " (Cittadellarte Edizioni) al Molo dei Pescatori. Intervengono Padre Renato Brenz Verca, Marco Ferrari ed Emanuele Moggia.

. Alle ore 18:30, Pistoletto guida i visitatori al Terzo Paradiso installato nell'orto del convento dei Frati Cappuccini. Alle ore 21:30, presentazione del libro " " (Cittadellarte Edizioni) al Molo dei Pescatori. Intervengono Padre Renato Brenz Verca, Marco Ferrari ed Emanuele Moggia. Lunedì 21 agosto: Inaugurazione della biblioteca conventuale itinerante "Passaggi di vita" alle ore 19:00, seguita da un reading poetico di Marco Balzano . Alle ore 21:15, Marco Balzano presenta il suo ultimo libro, " Café Royal " edito da Einaudi, con presentazione di Gabriella Tartarini nella chiesa del convento.

. Alle ore 21:15, Marco Balzano presenta il suo ultimo libro, " " edito da Einaudi, con presentazione di Gabriella Tartarini nella chiesa del convento. Domenica 3 settembre, ore 21:15: Guido Tonelli presenta " Materia. La magnifica illusione " (Feltrinelli) con presentazione di Fabio Lugarini, direttore di Cittadellaspezia.

presenta " " (Feltrinelli) con presentazione di Fabio Lugarini, direttore di Cittadellaspezia. Giovedì 7 settembre, ore 21:15: Barbara Capponi, conosciuta come Babas, presenta "Come addomesticare un umano" edito da Giunti. Interviene Daria Bignardi, giornalista e scrittrice, autrice di "Libri che mi hanno rovinato la vita" pubblicato da Einaudi.

Il Sindaco, Emanuele Moggia, durante la conferenza ha sottolineato che: "Come amministrazione, ci siamo impegnati nell'organizzazione di questo evento perché crediamo che ogni partecipante debba tornare a casa arricchito, con nuove domande e spunti di riflessione. È nostro intento offrire una programmazione culturale che stimoli la curiosità e inviti alla riflessione. Siamo convinti che sia un dovere di ogni amministrazione pubblica presentare provocazioni che ci spingano a interrogarci sul mondo che ci circonda. E gli eventi culturali come "Mare di Libri" hanno proprio questa straordinaria peculiarità: stimolare la nostra coscienza e sollecitarci a porci domande.

Per partecipare come pubblico a Monterosso Un Mare di Libri 2023 non è necessaria alcuna prenotazione. L'ingresso alle serate è è libero e gratuito fino a esaurimento posti. L'apertura dei luoghi di evento è alle ore 20.30. Capienza massima 200 posti a sedere e 30 in piedi.