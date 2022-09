E-Bike Tour** Levanto - Legnaro - Monterosso A/R

Giovedì 22 Settembre 2022

Ritrovo alle ore 17.30 a Levanto Cinque Terre Point - Stazione FS

Max 7 Pax

Durata: 3 ore

Livello: Medio

Le escursioni guidate sono riservate ai possessori di Cinque Terre Card.

E' obbligatorio l'uso di scarpe da trekking

In condizione di meteo avverse il calendario potrà subire modifiche

E-bike= bicicletta a pedalata assistita. Incluso nel tour: caschetto e una bottiglietta d'acqua. E' obbligatorio indossare capi sportivi e scarpe da ginnastica (non saranno ammessi partecipanti con infradito, sandali o scarpe con il tacco). L'età minima richiesta per partecipare al tour è di 14 anni compiuti. In caso di condizioni meteo avverso l'escursione potrebbe essere cancellata.

Info: visiteguidate@ati5terre.it