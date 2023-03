Trekking alla scoperta della bio e geodiversità del promontorio del Mesco dedicato al centenario dei Parchi

Sabato 25 Marzo 2023 dalle 09:00 alle 13:00

Non c'è punto panoramico alle Cinque Terre che non contempli Punta Mesco, promontorio che ad ovest chiude l'Area Marina Protetta delle Cinque Terre. Un'imponente formazione rocciosa che fu il luogo delle passeggiate giovanili del poeta premio Nobel Eugenio Montale. Qui la storia più antica la raccontano le rocce, praticamente si cammina sul Giurassico, su quello che milioni di anni fa era un oceano, la Tetide: si incontrano gabbri, serpentiniti, rocce magmatiche, argilliti e le arenarie del Gottero che, sul Mesco, si presentano in potenti strati e falesie.

Nonostante le condizioni estreme per l'elevato tenore di salinità dell'aria, le notevoli escursioni termiche, la scarsità di terreno, la frequenza e la forza dei venti, in questo ambiente si è sviluppata una flora ricca e variegata che, grazie agli adattamenti morfo-fisiologici, è riuscita ad esprimere un patrimonio di biodiversità giunto fino a noi da ammirare e proteggere.

Il trekking ad anello da Colla di Gritta a Fegina di Monterosso attraverso i sentieri n. 591 e SVA 590, sarà condotto da una guida ambientale escursionistica. Ad illustrare il patrimonio di bio e geodiversità custodito in questo angolo dell'area protetta gli esperti del Parco nazionale delle Cinque Terre.

Saranno presenti all'evento i Presidenti del Parco nazionale delle Cinque Terre, dei Parchi Centenari Abruzzo, Lazio e Molise e Gran Paradiso, con le rispettive delegazioni.

INFO PERCORSO: Lunghezza 5,6 km | Difficoltà E, dislivello positivo (salita) 80 m, dislivello negativo (discesa) 450 m | Durata circa 3 ore | Ritrovo ore 9.00 presso Info Point del Parco c/o 1° binario stazione di Monterosso. Trasferimento con bus Parco alla partenza in locaità Colla di Gritta. Obbligatorie scarpe da trekking e rifornimento di acqua.

Plogging: con l'evento del 25 marzo si inaugurano anche la stagione del plogging nel Parco per abbinare l'attività fisica in natura alla raccolta dei rifiuti. Per tenersi in forma mentre si riflette sul nostro impatto sull'ambiente. Il kit del plogging, guanti e sacchetti per la raccolta differenziata, saranno forniti da Acam Ambiente - Gruppo Iren.

COME PARTECIPARE: partecipazione gratuita | prenotazione OBBLIGATORIA all'email visiteguidate@ati5terre.it (max 15 partecipanti)

Ritrovo ore 9.00 di fronte Info Point del Parco, 1° binario stazione ferroviaria di Monterosso

OBBLIGATORIE: scarpe adatte al trekking, chiuse e con suole antiscivolo | In caso di condizioni meteo avverse l'appuntamento sarà annullato. I sentieri delle Cinque Terre sono paragonabili a percorsi montani adatti a persone dotate di buona pratica escursionistica.