26-27 marzo, Castello di Riomaggiore, in occasione del 50esimo anno della DOC Cinque Terre, rassegna enogastronomica con degustazione di vini e prodotti locali. Conferenze e incontri tematici

Da Domenica 26 a Lunedì 27 Marzo 2023 dalle 09:30 alle 19:30

La manifestazione al Castello di Riomaggiore, in programma domenica 26 e lunedì 27 marzo, prevede incontri con giornalisti di settore, vignaioli, sommelier, agricoltori, scrittori, storici, guide ambientali, degustazione alla cieca di vini di vecchie annate, fattoria didattica per i bimbi: l'obiettivo è far assaporare ai visitatori l'unione tra la gastronomia e la viticoltura, tra la costa e l'entroterra, valorizzare i prodotti gastornomici a cura dei ristoratori locali, la stagionalità e l'eccellenza dei vini delle Cinque Terre.

In allegato la locandina con il programma