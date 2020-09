Cinque Terre Walking Park Corniglia

Trekking sui sentieri alti del borgo con guida esperta: dal mare al bosco di crinale fino ai terrazzamenti del vino, tutto è collegato. Gratuito tra i servizi della Cinque Terre Card

Domenica 6 Settembre 2020 dalle 09:00 alle 13:30

Il percorso escursionistico ad anello proposto questa settimana nell'ambito del Cinque Terre Walking Park - trekking con guide esperte comprese tra i servizi offerti dalla Cinque Terre Card - e' utile per comprendere la connessione tra i diversi ambienti delle Cinque Terre.

Camminando sulle scalinate in pietra che partono dal borgo di Corniglia, fino al bosco di crinale, per poi attraversare la sinfonia di vigne e muri a secco nei pressi di Volastra, non e' difficile intuire il collegamento tra tutti gli elementi che compongono il paesaggio e l'uso sapiente del bosco da parte di generazioni di contadini "architetti". Ed è quasi inevitabile avvertire un senso di riconoscenza nei confronti di chi, prima di noi, ha costruito questo straordinario dedalo di percorsi, che ancora oggi permette di accedere a luoghi così irripetibili e incontaminati

A condurre il percorso una guida escursionistica esperta.

Il PERCORSO (GUARDA IL VIDEO)

MAPPA dell'itinerario

Difficoltà Escursionista Esperto | Lunghezza 9.13 km

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE: gratuita e riservata ai possessori della Cinque Terre Card acquistabile al link

E' obbligatoria la prenotazione da effettuarsi inviando mail a: visiteguidate@ati5terre.it

Ad ogni partecipante verrà inviato il disciplinare Anticovid. Tale documento va restituito sempre via mail firmato e sottoscritto per accettazione.

Importante:

Si informa che sono vietate le calzature aperte e/o con suola liscia, ossia non provviste di suola tipo "Vibram". I trasgressori saranno puniti ai sensi del comma 2 dell'art. 30 della Legge 394/91 e ss.mm.ii.

In caso di condizioni meteo avverse l'evento sarà annullato. Si ricorda che i sentieri delle Cinque Terre sono paragonabili a percorsi di montagna e dunque sono dedicati a persone dotate di buona pratica escursionistica.

Vernazza 19018 Italy Luogo: Info Point del Parco Corniglia (Stazione FS)

Comune: Vernazza (SP)

Provincia: La Spezia Regione: Liguria

Organizzatore: Ati Cinque Terre

Info Email: visiteguidate@ati5terre.it La SpeziaAti Cinque Terre

