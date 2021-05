Giornata Europea dei Parchi

Trekking Scientifico

Lunedì 24 Maggio 2021

Trekking Scientifico alla scoperta del Sito UNESCO Porto Venere, Cinque Terre e Isole attraverso i sentieri dei Parchi nazionale delle Cinque Terre e regionale naturale di Porto Venere.

Per operatori turistici e visitatori muniti di Carta Servizio Cinque Terre Card.

Difficoltà: E

Segnavia: n. AV5T, AVG

Durata: 4 h circa

Ritrovo: Colle del Telegrafo, ore 8.30.

Info & Booking per i trekking scientifici: visiteguidate@ati5terre.it

Ad ogni partecipante verrà inviato il disciplinare Anti Covid. Tale documento va restituito sempre via email firmato e sottoscritto per accettazione. In caso di maltempo i trekking saranno annullati.

Max 10 partecipanti a evento.



Luogo: Colle del Telegrafo

Provincia: La Spezia Regione: Liguria



Altre info su:Tag: escursioni