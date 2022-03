Trekking e visite con guide esperte alla scoperta dei sentieri del Parco, con partenza dagli info Point del Parco Nazionale delle Cinque Terre

Da Sabato 2 a Domenica 3 Aprile 2022 dalle 09:00 alle 13:30

Il Parco Nazionale delle Cinque Terre, in occasione del weekend di Sciacchetrail (2-3 aprile 2022), ultratrail internazionale di 47 km sui nostri sentieri, dedicato al celebre passito Sciacchetrà, propone un calendario di trekking e visite con guide ambientali e escursionistiche, alla scoperta della ricca e suggestiva rete sentieristica: tra ambienti naturali, paesaggi terrazzati del vino, borghi, insediamenti antichi e una grande festa di comunità.

Al termine degustazioni* nelle cantine di produzione Vino doc Cinque Terre o al Mulino storico di Piè de Campu di Manarola (apertura straordianaria, 2 aprile 2022, dalle 10-13 e dalle 15-18. Info visite guidate: info@associazioneradici.com www.associazioneradici.com).

> I trekking e le visite si svolgeranno senza interferire con il tracciato di gara di Sciacchetrail: pertanto, il giorno 2 aprile, per consentire lo svolgiemento in sicurezza, i tratti interessati dal percorso di gara saranno chiusi dalle ore 10 alle ore 16.

Info & prenotazione obbligatoria a visiteguidate@ati5terre.it - Tel. 0187/743500 (Max 15 partecipanti a uscita)



Programma

Sabato 2 aprile

Trekking ad anello sentieri alti Riomaggiore

Tra natura e antiche vie di pellegrinaggio

Sabato 2 aprile

Trekking ad anello sentieri alti Manarola

Manarola di acqua, pietre e vigne

Sabato 2 aprile

Trekking ad anello sentieri alti Vernazza

Gli ambienti acquatici del Parco



Domenica 3 aprile

Trekking sentieri da Corniglia a Vernazza

La montagna incontra il mare

Domenica 3 aprile

Trekking ad anello sentieri alti Monterosso

Al Monte Vè o Focone. Camminare sul Giurassico

Domenica 3 aprile

Passeggiata a Punta Corone

Piccoli ascolti in cammino, Tra fiaba e natura



Importante:

Si informa che sono vietate le calzature aperte e/o con suola liscia, ossia non provviste di suola tipo "Vibram". I trasgressori saranno puniti ai sensi del comma 2 dell'art. 30 della Legge 394/91 e ss.mm.ii.

In caso di condizioni meteo avverse il calendario potrebbe subire modifiche. Si ricorda che i sentieri delle Cinque Terre sono paragonabili a percorsi di montagna e dunque sono dedicati a persone dotate di buona pratica escursionistica.

> Ad ogni partecipante verrà inviato il disciplinare Anticovid. Tale documento va restituito sempre via mail firmato e sottoscritto per accettazione.

> *Degustazione facoltativa a pagamento - Prenotazione obbligatoria