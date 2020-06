Riapre il Museo del Parco: da domani tutti i giorni in sicurezza

Percorsi obbligati, distanza interpersonale, misurazione della temperatura corporea e obbligo della mascherina per adulti e bambini

(Sabaudia, 01 Giu 20)

Domani, 2 giugno 2020, riapre il Museo naturalistico del Parco Nazionale del Circeo presso il Centro Visitatori in via Carlo Alberto 188 a Sabaudia. Dopo la temporanea chiusura dovuta all'emergenza epidemiologica da Covid-19, la struttura è pronta ad accogliere i visitatori tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 15:00. Le visite al Museo saranno organizzate nello scrupoloso rispetto delle norme di igiene e di distanziamento interpersonale, con percorsi obbligati e ingresso contingentato per evitare assembramenti, misurazione della temperatura corporea all'ingresso e l'obbligo della mascherina per adulti e bambini.

Per la riapertura del Museo i locali, circa 350 metri quadrati, sono stati sanificati e rinnovati con interventi che garantiscono il rispetto di tutte le misure anticontagio previste dal Governo.

Il Museo è la struttura che dà il benvenuto ai visitatori del Parco del Circeo e li indirizza sul territorio per le visite e per ulteriori approfondimenti dando loro un'idea generale dei valori ambientali e storici presenti nell'area protetta. La struttura ha una funzione informativa e divulgativa grazie alla presenza di allestimenti scenografici interattivi dove ogni visitatore può ascoltare, toccare, vedere, fare. In esso si raccontano i cinque principali ambienti naturali tutelati dal Parco: la Duna costiera, il Promontorio del Circeo, le Zone Umide con i quattro laghi e le aree impaludate, la Foresta planiziaria e l'isola di Zannone, oltre al patrimonio Archeostorico presente su tutto il territorio.

L'ingresso, come sempre, è gratuito.