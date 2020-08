A Sabaudia il riconoscimento del titolo di Città: le felicitazioni dell'Ente Parco Nazionale del Circeo

(Sabaudia, 06 Ago 20) "Alla Comunità di Sabaudia e a tutti i suoi amministratori, le felicitazioni più sincere per questo importante riconoscimento raggiunto di status di CITTA'.

Un'assegnazione importante sotto il profilo istituzionale, ma non solo, attraverso il quale la massima carica dello Stato riconosce l'importanza storica, artistica e civica che a Sabaudia si esaltano accanto alla unicità architettonica, paesaggistica e alla maestosità naturalistica.

Proprio con il Regio Decreto- Legge 285 del 25/01/1934, pochi mesi prima della inaugurazione di Sabaudia, veniva istituito il Parco Nazionale del Circeo "allo scopo di conservare, tutelare e valorizzare il patrimonio naturalistico e per la promozione e lo sviluppo del turismo e delle attività compatibili" del territorio.

Con quella volontà, con quel provvedimento, venivano in qualche modo definiti per i decenni che seguiranno, i valori di una precisa identità, per questi territori, per questa comunità: la tutela e la promozione di un incredibile capitale naturale che contribuisce anche al benessere della biodiversità e della salute umana.

Tutto questo oggi – accanto ad altre importanti leve come l'agricoltura, il turismo e la cultura – offre a questa città e ai suoi giovani, non tanto retorica o vincoli, ma una grande e concreta opportunità economica e occupazionale.

Parliamo di quel grande progetto contenuto dentro il Piano del Parco ormai prossimo alla sua approvazione definitiva, al servizio del territorio e delle sue potenzialità. Un progetto da cui nessuno è escluso, che tiene assieme difesa della memoria storica e tutela di questa bellezza, offrendo un modello e tante azioni di governo e di economia del territorio sostenibile per queste e per le prossime generazioni."

W LA CITTA' DI SABAUDIA, W IL PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO