Il Ferragosto al Parco del Circeo: emozioni e divertimento immersi nella natura

Aperto il Museo del Parco dalle ore 9:00 alle ore 15:30. Ingresso gratuito

(Sabaudia, 14 Ago 20)

Il Museo naturalistico del Parco del Circeo presso il Centro visitatori a Sabaudia, in occasione della giornata di Ferragosto, resterà aperto dalle ore 9:00 alle ore 15:30 per accogliere tutti coloro che trascorreranno questa festività immersi nella natura di questa incantevole area protetta.

Il Museo è la struttura che dà il benvenuto ai visitatori del Parco del Circeo e li indirizza sul territorio per le visite e per ulteriori approfondimenti dando loro un'idea generale dei valori ambientali e storici presenti nell'area protetta. La struttura ha una funzione informativa e divulgativa grazie alla presenza di allestimenti scenografici interattivi: ogni visitatore può vedere, ascoltare e toccare. In esso si raccontano i cinque principali ambienti naturali tutelati dal Parco: la Duna costiera, il Promontorio del Circeo, le Zone Umide con i quattro laghi e le aree impaludate, la Foresta planiziaria e l'isola di Zannone, oltre al patrimonio Archeostorico presente su tutto il territorio.

Le visite al Museo sono organizzate nel rispetto delle norme di igiene e di distanziamento interpersonale, con percorsi obbligati e ingresso contingentato per evitare assembramenti e l'obbligo della mascherina. L'ingresso, come sempre, è gratuito.

Nel Centro Visitatori del Parco è presente anche un'area picnic, un bar-ristoro ed è il punto di partenza di uno dei sentieri più belli per la foresta ed il Lago di Paola.

Con l'auspicio di una giornata di serenità e divertimento, l'Ente Parco augura a tutti i suoi visitatori un Buon Ferragosto, quanto più possibile ecologico e rispettoso della natura.