Al Parco del Circeo tornano le "Passeggiate Poetiche"

Dal 27 agosto i suggestivi itinerari organizzati e promossi da Exotique ed Ente Parco per far conoscere l'area protetta attraverso la musica, l’arte e la creatività

E' tutto pronto per la nuova edizione di "Passeggiate Poetiche", uno degli appuntamenti più attesi dai visitatori del Parco Nazionale del Circeo. Una serie di suggestivi itinerari organizzati e promossi dall'Associazione Culturale Exotique e dall'Ente Parco con il patrocinio del Comune di San Felice Circeo, per promuovere la conoscenza dell'area protetta attraverso la musica, l'arte e la creatività, stimolando suggestioni uniche che, dal 2010 ad oggi, hanno condotto migliaia di persone alla scoperta della grande biodiversità e degli scenari incantevoli del territorio. Questi i presupposti di fondo su cui il progetto si è sviluppato negli anni, diventando un veicolo di promozione del territorio anche nei periodi di minor flusso turistico come la primavera e l'autunno. Un'opportunità di promozione stabile del territorio non più circoscritta ad un singolo evento ma continua, in cui l'ambiente e la sostenibilità rappresentano un centro di gravità permanente per associazioni, istituzioni, produttori locali e operatori turistici, stimolati reciprocamente in un processo di riqualificazione continua dell'offerta.

I partecipanti alle "Passeggiate" sono accompagnati e coinvolti profondamente nei percorsi in modo tale che essi stessi diventino promotori e paladini della biodiversità del Parco, in un reciproco scambio di stimoli e opportunità. Immancabili durante gli itinerari naturalistici le degustazioni dei prodotti tipici, con il coinvolgimento attivo delle eccellenze del territorio e conducendo gli ospiti in un percorso multisensoriale di grande suggestione.

Quest'anno l'esigenza di riconsiderare il rapporto con la natura è ancora più urgente nel pieno di un'emergenza sanitaria che ha spinto a riflettere sulla nostra condizione quotidiana e sul grande bisogno di aria, luce e contatto con l'ambiente.

PROGRAMMA

Giovedì 27 Agosto 2020

ore 17:00 - Passeggiata Poetica dal Peretto a Torre Paola con concerto finale al tramonto del Massimo Gentile trio.





Una passeggiata lungo uno dei percorsi più belli del Parco Nazionale del Circeo, il Sentiero dell'Uliveto (n. 751), che conserva luoghi dal grande fascino come la Grotta della Sibilla. La passeggiata prosegue fino alla spiaggia di Torre Paola dove si chiuderà in bellezza al calar del sole con il concerto del trio del pianista Massimo Gentile "canzoni in chiave popolare". Il trio propone brani della tradizione popolare italiana, arrangiati in chiave etno jazz, anche con ritmi sud americani. Una particolarità del repertorio, è la scelta di brani di autori come Piero Ciampi, Giovanni Lindo Ferretti, Paolo Conte, Lucio Dalla.

La formazione è composta da Roberto D'Erme (voce), Massimo Gentile (pianoforte), Adamo De Santis (batteria). Ha al suo attivo diverse produzioni cd audio, tra cui un cd su Piero Ciampi dal titolo "Maledetti detti male", e un cd su Nick Drake dal titolo "Un'estate in Provenza".

A seguire cena rurale presso l'Agriturismo Podere Bedin di San Felice Circeo, alla scoperta delle contaminazioni enogastronomiche della bonifica dell'Agro Pontino.

Venerdì 28 Agosto 2020

ore 17:00 - Passeggiata Poetica dalla Cava al Peretto con concerto finale "iSola" di Rachele Andrioli.



Una passeggiata che ancora una volta ci svela i segreti della Foresta del Promontorio del Circeo percorrendola dal versante di Quarto Freddo e arrivando fino al Peretto lungo il Sentiero del Brecciaro (n. 755), fino al concerto della straordinaria Rachele Andrioli. "iSola" è lo spettacolo in cui la talentuosa cantante e polistrumentista salentina si esprime da sola, forte della sua grande musicalità. Grazie alla sua voce unica, a strumenti come il marranzano, l'ukulele, il bendir, il flauto armonico, e all'utilizzo sapiente di macchine più innovative come la loop station, Rachele Andrioli evoca rituali ancestrali, che rapiscono lo spettatore portandolo in un luogo altro, denso di suggestioni e colori. "iSola" è un tributo alla musica popolare e al Mediterraneo, una continua ricerca nella propria terra, sintesi di innovazione e tradizione.

A seguire la presentazione della Guida del Parco del Circeo presso il Centro Visitatori del Parco a Sabaudia e proiezione in anteprima nazionale del film "Chet is Back" del regista Nello Correale.

Sabato 29 Agosto 2020

h 17:00 - Passeggiata Poetica dal Peretto a Torre Paola con concerto finale al tramonto di Assia Fiorillo e Raffaele Vitiello.





Una passeggiata lungo uno dei percorsi più belli del Parco Nazionale del Circeo, il Sentiero dell'Uliveto (n. 751), che conserva luoghi dal grande fascino come la Grotta della Sibilla. La

passeggiata prosegue fino alla spiaggia di Torre Paola dove si chiuderà in bellezza al calar del sole con il concerto del duo composto dai due musicisti partenopei Assia Fiorillo e Raffaele Vitiello. Un progetto in duo, che rivisita brani selezionati e scelti tra molteplici autori. L'esigenza di omaggiare i maggiori artisti che hanno influenzato e contribuito alla formazione dei due musicisti, viene ripercorsa attraverso il viaggio individuale di Assia e Raffaele. Assia voce poliedrica, spazia dal jazz più elaborato, al pop più comunicativo, fino alla stesura del cantautorato più sopraffino. Raffaele chitarrista rock, oggi "votato" allo studio del linguaggio "swing", ma al contempo legato all'utilizzo di strumenti acustici ed al linguaggio più armonioso della world music. Questi, oltre un'esperienza pluridecennale, sono gli ingredienti che rendono questo duo unico, per le atmosfere e per la trasversalità degli arrangiamenti, ricchi ed armonici.

Le Passeggiate Poetiche rispetteranno tutte le misure di sicurezza anti Covid.

Partenza: Piazzale San Francesco - San Felice Circeo

Contributo* per partecipare: 20 € per gli adulti/5 € per i bambini dai 7 ai 17 anni

Posti limitati | Prenotazione obbligatoria |

Per informazioni e prenotazioni +39.329.8424810 | info@exotique.it | exotique.it | fb exotiquemusicpage

*Il contributo include: visita guidata/assicurazione/concerto/navetta