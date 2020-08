Premio Letterario Cocomero Pontino

La cerimonia di premiazione stasera, giovedì 27 agosto, presso la cavea del Parco Nazionale del Circeo

(Sabaudia, 27 Ago 20) La Proloco di Sabaudia, il Parco Nazionale di Circeo congiuntamente al Club per l'Unesco di Latina e le Cooperative agricole dell'agro-pontino organizzano un "PREMIO LETTERARIO COCOMERO PONTINO"L'evento si svolgerà stasera, giovedì 27 agosto 2020, presso la cavea del Parco Nazionale del Circeo in via Carlo Alberto 188 a Sabaudia.

Il programma dell'evento:

ore 20:00 accoglienza ospiti; ore 20:30 saluti istituzionali; ore 21:00 lettura e presentazione delle opere in concorso ; ore 21:30 premiazione delle opere in concorso; ore 22:00 degustazione del Cocomero Pontino e prodotti tipici del territorio.E' previsto un intermezzo musicale con brani musica Jazz a cura del maestro Mauro Zazzarini.