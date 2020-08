Tanti giochi e avventure nel cuore del Parco Nazionale del Circeo

Campus diurno di outdoor training gratuito finanziato dalla Regione Lazio, patrocinato dal Parco del Circeo e operato da kamaleonte.org.

(Sabaudia, 29 Ago 20) Sup, giochi orienteering, zattere, biking e tanta avventura. Emozioni uniche ed esperienze indimenticabili in natura che continuano al Parco nazionale del Circeo: dal 31 agosto al 6 settembre e dal 7 al 13 settembre si svolgerà il Campus diurno di outdoor training gratuito per ragazzi dai 12 ai 19 anni nel cuore del Parco Nazionale del Circeo, finanziato dalla Regione Lazio, patrocinato dal Parco del Circeo e operato da kamaleonte.org.

Ogni partecipante riceverà una borraccia personalizzata e uno zainetto. Un pullman sarà a disposizione per i trasferimenti da e per Latina, Borgo Piave, Borgo Isonzo , Borgo Grappa, Bella Farnia.

L'associazione Kamaleonte rappresenta 20 anni di esperienza di attivita outdoor nel Parco del circeo.

Per prenotazioni. 366 2457807

Link per iscrizioni kamaleonte.org.