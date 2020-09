Il cordoglio dell’Ente Parco per la scomparsa del Viceprefetto Antonio Luigi Quarto

(Sabaudia, 13 Set 20) L'Ente Parco esprime cordoglio per la scomparsa del Viceprefetto Dott. Antonio Luigi Quarto, già Capo di Gabinetto della Prefettura di Latina e attualmente dirigente della Area IV– Diritti civili cittadinanza condizione giuridica dello straniero, immigrazione e diritto d'asilo. Aveva ricoperto numerosi incarichi, tra i quali quello di commissario al Comune di Sabaudia.

"Siamo arrivati quasi assieme su questo territorio nel 2016 e per un anno abbiamo praticato una efficace e leale collaborazione istituzionale". Con queste parole il Direttore dell'Ente Parco, Paolo Cassola, ricorda l'importante lavoro svolto assieme al Dott. Quarto, commissario straordinario del Comune di Sabaudia. Spesso fianco a fianco, su alcuni importanti provvedimenti che riguardano il territorio, penso al "verbale omnibus" del giugno 2016 costruito assieme con tanti altri enti che di fatto ancora oggi permette una idonea regolamentazione di fruizione e attività sul Lungomare e non solo." "Una persona di una competenza e umanità che raramente ho ritrovato in tanti anni trascorsi nella pubblica amministrazione" conclude il Direttore dell'Ente Parco.