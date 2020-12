Programma MAB Unesco, aperte le candidature per la selezione di laureati destinatari delle borse di studio MAB per giovani scienziati

(Sabaudia, 09 Dic 20) Il Consiglio internazionale di coordinamento del Programma MAB, nella sua 29esima sessione, ha stabilito nuovi criteri e condizioni per la selezione di laureati destinatari delle borse di studio MAB per giovani scienziati.

Al fine di facilitare il lavoro degli uffici dell'ICC-MAB (International Coordinating Council of the Man and the Biosphere Programme) per la selezione dei borsisti, i Comitati tecnici nazionali sono stati invitati ad approvare le candidature che rispondono ai criteri richiesti prima dell'inoltro al Segretariato previsto entro il15 gennaio 2021.

La trasmissione di eventuali candidature dovrà avvenire entro e non oltre il 23 dicembre 2020.

Maggiori informazioni sul programma MAB Young Scientist Awards, compresi gli obiettivi, i criteri di selezione ed i moduli di candidatura, sono disponibili al seguente indirizzo:

https://en.unesco.org/mab/awards#:~:text=The%20MAB%20Young%20Scientists%20Awards%20targets%20young%20researchers%20carrying%20out,carried%20out%20in%20biosphere%20reserves.