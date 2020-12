Custodi della Duna, l'emergenza Covid non ferma le attività del progetto di educazione ambientale dell'Ente Parco

(Sabaudia, 17 Dic 20) Continua la campagna di salvaguardia e recupero ambientale della duna nel tratto di litorale "adottato" dalla scuola Giulio Cesare di Sabaudia e dall'Istituto Agrario San Benedetto di Latina, nell'ambito del progetto "Custodi della Duna" realizzato dall'Ente Parco Nazionale del Circeo. A causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, gli alunni delle scuole che hanno aderito al progetto non hanno potuto continuare sul campo le attività di "custodi della duna", sono stati quindi gli operatori del servizio Educazione dell'Ente Parco a continuare il lavoro di gestione del progetto di tutela ambientale. Durante la scorsa settimana, esattamente venerdì 11 dicembre, sono stati impiantati i "sand fancing", ossia le barriere costituite di materiale legnoso (pali di castagno e ramaglie intrecciate) che servono a proteggere le parti della duna più esposte all'azione erosiva del vento e del mare e ad intrappolare la sabbia trasportata dal vento, in modo tale da farla depositare sulla duna. Mercoledì 16 dicembre sono state impiantate le piante che i ragazzi dell'Istituto Agrario San Benedetto di Latina hanno coltivato nelle loro serre. Tale impianto avviene con l'utilizzo sperimentale dei "cocoon", piccoli serbatoi sotterranei biodegradabili che aiutano le piantine appena trapiantate a superare la fase delicata di crescita e lo sviluppo nei primi mesi di vita, in questo ambiente difficile e arido. L'utilizzo dei cocoon è stato possibile grazie al progetto di restauro dunale LIFE15 CCA/ES/000125 The Green Link, che l'Ente Parco sta portando avanti, in particolare nel tratto di duna in località Caterattino e Sant'Andrea. Il progetto "Custodi della Duna" va avanti da quattro anni e sta coinvolgendo studenti, tecnici e insegnati nella cura pratica e tutela del proprio territorio. Tutto questo dimostra la possibilità di azioni collettive positive e durature nei confronti del proprio territorio.