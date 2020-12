Prosegue il progetto SAMFIX: installate le nuove X-trappole presso il Parco Nazionale del Circeo

(Sabaudia, 23 Dic 20) Nuova tappa del progetto SAMFIX (SAving Mediterranean Forests from Invasions of Xylosandrus beetles and associated pathogenic fungi), co-finanziato dal programma LIFE dell'Unione Europea con l'Ente Parco nazionale del Circeo capofila, che mira a contrastare l'invasione di due insetti di origini aliene negli habitat naturali che circondano il Mar Mediterraneo: lo Xylosandrus Compactus e lo Xylosandrus Crassiusculus.

Oggi, mercoledì 23 dicembre, sono state installate le nuove X-trappole progettate da Terrasystem presso il territorio del Parco del Circeo, per la prima prova sul campo. Queste trappole sono dotate di una macchina fotografica ad alta risoluzione che permette di fotografare gli insetti catturati, permettendo anche di vederli da remoto. Misurano anche temperatura e umidità relativa dell'aria.

Per ulteriori informazioni sulle attività e sulle finalità del progetto: www.lifesamfix.eu