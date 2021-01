Calendario del Parco 2021

Un anno pieno di mare

(Sabaudia, 08 Gen 21) È arrivato il calendario del Parco, che potete trovare presso l'ufficio informazioni al Centro Visitatori del Parco Nazionale del Circeo, in Via Carlo Alberto 188, Sabaudia. Quest'anno il tema del calendario è il mare, per mostrare a tutti la bellezza della flora e della fauna che dimorano nelle acque del nostro mare e per valorizzare le ZSC (Zone Speciali di Conservazione) marine, la cui gestione è stata affidata dalla Regione Lazio all'Ente Parco Nazionale del Circeo con delibera di giunta n.202 del 21 Aprile 2020. I siti sono: i "Fondali tra Capo Portiere e Lago di Caprolace (foce)" (IT6000012) e i "Fondali tra Capo Circeo e Terracina" (IT6000013) designati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat". Al centro del calendario troviamo l'isola di Zannone, la perla verde delle isole pontine.

Per le fotografie si ringraziano: Ferdinando Corbi per la fotografia delle berte, Sebastiano Cudicio per la fotografia dei delfini, Roberto Tomassini per le foto subacquee e Daniel Torobekov per la tartaruga marina.

La foto di Zannone è di Paolo Petrignani.