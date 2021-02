Esce il primo volume dei quaderni dell’Ente Parco Nazionale del Circeo

“Nonostante… in natura sto bene” un progetto di salute e qualità della vita legato alla natura

(Sabaudia, 03 Feb 21) "Nonostante… in natura sto bene - Storie, racconti e un tentativo di sperimentazione", questo il titolo del volume numero uno della collana editoriale del l'Ente Parco Nazionale del Circeo, dell'area Educazione.In esso si raccontano dieci anni di esperienze e sperimentazione, un percorso di lavoro unico, sicuramente in Italia, nel suo approccio, contesto e durata. Una esperienza che ha visto e vede la collaborazione convinta tra due istituzioni: l'Ente Parco Nazionale del Circeo e la ASL di Latina - Servizio di Tutela della Salute Mentale e Riabilitazione dell'Età Evolutiva.Anni di lavoro di squadra che hanno permesso a tanti bambini, bambine e genitori in gruppi di terapia e riabilitazione, di vivere importanti esperienze grazie ad un contatto profondo e giocoso con la natura, alternativo rispetto ai percorsi riabilitativi che si realizzano nelle ASL di tutta Italia e non solo.In questo lavoro, interessante e innovativo, è riconosciuto l'approccio sistemico utilizzato, legato alla psicologia ecologica, in cui il singolo bambino, il gruppo e l'ambiente naturale, sono "sistemi in continua interazione tra di loro" e grazie al quale l'individuo e il gruppo definiscono e sviluppano la propria "personalità".Di fondamentale importanza è anche il grande sforzo di sperimentazione nel coniugare aspetti quantitativi e qualitativi, per dare a tutto questo lavoro ed impegno una valenza scientifica e mostrare la grande e spesso invisibile, "forza" della natura nel favorire nelle persone uno sviluppo armonico e sano, grazie all'esperienza fisico sensoriale e psichica che essa ci dona.A breve usciranno altri volumi della collana dedicati all'area scientifica e in particolare a studi sugli uccelli del parco, sui pipistrelli, funghi e molto altro.