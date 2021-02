Le Passeggiate Poetiche nel Parco Nazionale del Circeo

Riprendono a febbraio le Passeggiate Poetiche nel Parco Nazionale del Circeo

(Sabaudia, 11 Feb 21) Riprendono a febbraio le Passeggiate Poetiche nel Parco Nazionale del Circeo, con una serie di itinerari e di performance tutte da godere, secondo la formula ormai consolidata di utilizzare il linguaggio della musica e delle arti performative per promuovere, valorizzare e tutelare l'enorme patrimonio storico-ambientale del nostro Parco.

E' un'iniziativa con il patrocinio ed il contributo dell'Ente Parco Nazionale del Circeo e con il patrocinio del Comune e della Proloco di San Felice Circeo, della Proloco di Sabaudia.

Le Passeggiate Poetiche rispetteranno tutte le precauzioni per la tutela della salute pubblica atte prevenire la diffusione del coronavirus.

Programma

Sabato 13 febbraio 2020 - ore 9:00

Passeggiata Poetica alle Mura Ciclopiche con la performance finale di Stefano Scarfone

Vi porteremo alla scoperta dell'antica Acropoli di Circei sulla cresta orientale del Promontorio del Circeo protetta da imponenti Mura Megalitiche Poligonali che conservano segreti ancestrali probabilmente risalenti ad epoca preromana. Un luogo magico e suggestivo dove si custodiscono i segni di un maestoso passato, ancora oggi poco conosciuto ma dall'enorme fascino. Da qui ci addentreremo nella foresta del quarto freddo guidati dal suono della chitarra di Stefano Scarfone, definito da Jazzitalia "uno dei più fulgidi esponenti del nuovo chitarrismo mondiale".

Pranzo al sacco | Posti limitati | Prenotazione obbligatoria |

Per informazioni e prenotazioni +39.329.8424810 | info@exotique.it | exotique.it |

Sabato 20 febbraio 2020 - ore 10:00

Passeggiata Poetica dal centro storico del Circeo alla Grotta delle Capre accompagnati dalle letture di Gianmarco Cucciolla

Sin dai tempi dell'Odissea il Circeo ha costituito un'ambita meta per eroi, poeti, divi del cinema e bizzarri personaggi attratti dal magnetismo del Promontorio. Durante questa Passeggiata Poetica vi condurremo alla scoperta dei luoghi e delle storie ad essi legati, che caratterizzano non solo l'archeostoria del Parco Nazionale del Circeo, ma anche gli aspetti più folkloristici di quest'isola sulla terraferma. Aneddoti, racconti e testimonianze storiche da ripercorrere insieme in un viaggio emozionale guidati dall'istrionico e talentuoso attore sanfeliciano Gianmarco Cucciolla.

Pranzo al sacco | Posti limitati | Prenotazione obbligatoria |

Sabato 27 febbraio 2021 - ore 10:00

Passeggiata Poetica nella Selva di Circe da Cerasella alla Cinghialaia con la performance finale del trio Stefano Malatesta, Francesco Luzzio, Ismaila Mbaye

Attraverseremo nuovamente la Selva di Circe, la foresta di pianura più estesa e meglio conservata esistente in Italia, che possiamo definire "una magia che dura nel tempo" come viene presentata nel sito web del Parco Nazionale del Circeo. Uno dei 5 ambienti del Parco dichiarata "Riserva della Biosfera" nell'ambito del programma M.A.B. (Uomo e la Biosfera) patrocinato dall'Unesco. E' qui che ci addentreremo in un straordinario percorso tra le Piscine e le Lestre che la caratterizzano fino ad arrivare alla Cinghialaia, un luogo incantato dove ci accoglierà il trio del chitarrista Stefano Malatesta. Un viaggio nel viaggio che ci porterà dal Circeo verso luoghi lontani in un turbinio di sensazioni.

Pranzo al sacco | Posti limitati | Prenotazione obbligatoria |

Domenica 14 marzo 2021 - ore 10:00

Passeggiata Poetica dalla Cava del Brecciaro alle Crocette con la performance finale dei 291out

Un itinerario attraverso la Foresta dal Quarto Freddo al Quarto Caldo del Monte Circeo, lungo i meravigliosi Sentieri del Brecciaro, dei Ciclamini e delle Ceraselle fino a raggiungere le Crocette. Un viaggio nel Promontorio, cuore pulsante e simbolo indiscusso del Parco Nazionale del Circeo, con i suoi panorami mozzafiato che faranno da sfondo alla performance musicale dei 291out, un ensemble di musicisti «dedito ad un sound immaginifico e cinematograficamente perfetto».

Pranzo al sacco | Posti limitati | Prenotazione obbligatoria |

Per informazioni e prenotazioni +39.329.8424810 - info@exotique.it - exotique.it