“ELICRISO NEL PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO”

L'Associazione Culturale "ELICRISO" vi invita a partecipare all'iniziativa:

QUARTO CALDO INCONTRA IL TAI CHI CHUAN: 2 maggio, ore 10.00

Passeggiata tra le fronde della macchia mediterranea. Con lo sguardo verso il mare, daremo un nome alle piante, scoprendole con l'olfatto. Giunti al Fortino Napoleonico un Maestro di Tai Chi Chuan della Daimao Latina ASD ci illustrerà questa antica arte invitandoci a sperimentarla insieme. Per adulti e bambini accompagnati di età minima 5 anni. Durata: 2,5 ore circa. Piazzale San Francesco, Centro Storico, San Felice Circeo

FIUTARE, VEDERE E ASCOLTARE L'AMBIENTE: 9 maggio, ore 10,00

Immersi nella foresta del Parco Nazionale del Circeo e accompagnati da uno dei cani addestrati dell'Associazione, affiniamo i nostri sensi, vista, udito e olfatto, imparando a usarli in maniera esclusiva. Per adulti e bambini accompagnati di età minima 4 anni. Durata: 2 ore circa. Centro Visitatori – Parco Nazionale del Circeo, via Carlo Alberto n.188, Sabaudia

RISCOPRIAMO ALTRI LINGUAGGI: 22 maggio, ore 16.00

Un trekking leggero per scoprire il linguaggio del corpo nella comunicazione col cane, la piscina della Verdesca, la selva di Circe e gli abitanti del Parco Nazionale del Circeo, accompagnati da una interprete LIS e da uno dei cani addestrati dell'Associazione. Per adulti e bambini accompagnati di età minima 4 anni. Durata: 2 ore circa. Parco Nazionale del Circeo, ingresso Capo d'Omo, loc. Sabaudia, via Litoranea km.18,000

TAI CHI CHUAN NELLA FORESTA PLANIZIARIA: 6 giugno, ore 10.00

Passeggiata all'ombra delle querce e altre specie che caratterizzano la foresta planiziaria, lungo il sentiero n.8 nel Parco Nazionale del Circeo. Per recuperare le energie, guidati da un Maestro della Daimao Latina ASD, sperimentiamo insieme l'antica arte del Tai Chi Chuan. Per adulti e bambini accompagnati di età minima 5 anni. Durata: 2 ore circa. Località Lestra Cocuzza, via Litoranea Km 20,600, Sabaudia

ALL'OMBRA DEI LECCI: 13 giugno, ore 16.30

Dal Centro Storico dell'abitato di San Felice Circeo a località Peretto lungo il sentiero n.754 nel Parco Nazionale del Circeo. Un trekking leggero, all'ombra piacevole dei lecci e degli ornielli, accompagnati da uno dei cani addestrati dell'Associazione. Per adulti e bambini accompagnati di età minima 5 anni. Durata: 2,5 ore circa. Piazzale San Francesco, Centro Storico, San Felice Circeo

QUATTRO PASSI SUL PROMONTORIO DEL CIRCEO: 19 giugno, ore 17.30

Dalle Crocette al Fortino di Creta Rossa, quattro passi lungo il sentiero n. 750 nel Parco Nazionale del Circeo. Mura ciclopiche, carbonaia, calcara, piante care alla Circe: scopriremo questo e altro in compagnia di uno dei cani addestrati dell'Associazione. Per adulti e bambini accompagnati di età minima 5 anni. Durata: 2,5 ore circa. Via Acropoli, località Le Crocette, San Felice Circeo