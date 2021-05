Giornata mondiale delle api 20 maggio

Installazione arnie nel Parco Nazionale del circeo.

(Sabaudia, 17 Mag 21) L'Ente Parco Nazionale del Circeo è lieta di comunicare – cogliendo l'occasione della Giornata mondiale delle Api – che ha installato, in diverse zone del territorio del Parco, delle arnie per testare lo stato di salute dei nostri ecosistemi agricoli. Questo è possibile grazie alla caratteristica di tali insetti di essere estremamente sensibili allo stato di salute dell'ambiente in cui vivono e quindi fungere anche da importanti bioindicatori. L'attività rientra nelle diverse iniziative sostenute dal Ministero della Transizione Ecologica e portate avanti, nell'ambito della Direttiva sugli impollinatori, attraverso un protocollo d'intesa con altre aree Protette italiane per un Progetto di Sistema dal titolo: "Insetti impollinatori: biodiversità e servizi ecosistemici".

Inoltre in collaborazione con il Dipartimento di Scienze dell'Università di Roma Tre (coordinamento scientifico del prof. M.A. Bologna), si sta attuando un monitoraggio degli impollinatori selvatici, specie che assieme alle Api da miele (Apis mellifera) sono organismi che hanno un ruolo importantissimo nel mantenimento della biodiversità e nella conservazione della natura.

In quanto impollinatori, rendono di fatto possibile la perpetuazione delle specie vegetali, sia quelle spontanee sia quelle coltivate. Inoltre sempre grazie all'impollinazione garantiscono la presenza di specie vegetali diverse fra loro, permettono l'ibridazione tra specie vegetali e la possibilità di evoluzione e di resilienza dei sistemi, aspetti importantissimi per la salute della natura e per la vita del pianeta.

L'Ente Parco ha inoltre in programma di realizzare un apiario per la tutela dell'ecotipo locale della sottospecie Ape italiana (Apis mellifera ligustica), collegandosi al progetto portato avanti dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lazio e Toscana – sez. apistica e l'ARSIAL. Per la realizzazione di tale attività si sottoscriverà un apposito accordo con un'associazione di apicoltori che possa supportare l'Ente Parco nella complessa ed interessante attività di gestione degli alveari.