Nuovo Avviso Pubblico per l'individuazione di una rosa di tre nominativi per il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Ente Parco Nazionale del Circeo

(Sabaudia, 18 Mag 21) Considerato che con Deliberazione n.08 del 06/04/2021 del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco e per disposizione del Ministero della Transizione Ecologica, è stato revocato il precedente Avviso pubblico, pubblicato sulla G.U. n.84 del 27/10/2020.



L'Ente Parco, con successiva Deliberazione n.09 del 06/04/2021 del Consiglio Direttivo ha riattivato la procedura per l'individuazione di una rosa di tre nominativi da sottoporre al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Ente Parco ai sensi dell'art. 9, comma 11, della legge n. 394/1991, approvando - in linea con le indicazioni del MiTE - il nuovo Avviso Pubblico, pubblicato per estratto sulla G.U. n.39 del 18/05/2021.



Possono presentare istanza esclusivamente i soggetti iscritti all'Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di Parco, ai sensi dell'art. 11 della l. 394/91 e del d.m. 15 giugno 2016, n. 143.



Scadenza per la presentazione delle istanze: 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami"



Il testo integrale dell'avviso pubblico è reperibile sul sito istituzionale dell'Ente Parco, www.parcocirceo.it - alla sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso e all'Albo online, ai seguenti link:

http://www.parcocirceo.it/documentitrasparenza/amministrazione_trasparente/PNCIR-amm-trasp-16678.pdf

http://www.parcocirceo.it/albo_dettaglio.php?id=55637

Per eventuali informazioni contattare l'ente al seguente numero: 0773/512240

Scadenza 02/06/2021