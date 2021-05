CETS (Carta Europea del Turismo Sostenibile) del Parco Nazionale del Circeo.

Il Parco Nazionale del Circeo ha aderito al progetto Carta Europea del Turismo Sostenibile

(Sabaudia, 31 Mag 21) La CETS, la Carta Europea del Turismo Sostenibile, è un metodo di governance partecipata per promuovere il turismo sostenibile e strutturare le attività delle aree protette in ambito turistico e per favorire, attraverso una maggiore integrazione e collaborazione con tutti i soggetti interessati, compresi gli operatori turistici locali, l'elaborazione di un'offerta di turismo compatibile con le esigenze di tutela della biodiversità nelle Aree protette. La CETS viene assegnata da Europarc Federation.

In Italia, la metodologia CETS è promossa da Federparchi che cerca di coinvolgere gli Enti gestori nell'acquisizione, nel monitoraggio e nel mantenimento di questo prestigioso riconoscimento. Europarc Federation verifica e certifica che le aree protette che ambiscono a questo riconoscimento abbiano effettivamente implementato processi partecipativi inclusivi e trasparenti e che quindi abbiano condiviso un piano d'azione di turismo sostenibile con i diversi attori oltre al parco interessato (istituzioni locali, operatori del settore, associazioni di categoria). Dopo l'ottenimento della Fase 1 da parte delle aree protette, la Carta si sviluppa con la Fase 2, indirizzata agli stakeholders del territorio, e la Fase 3 per i tour operator. Con la CETS i parchi diventano, quindi, "laboratori di buone pratiche" legate alla sostenibilità, luoghi nei quali sperimentare progetti innovativi che possono costituire un modello anche al di fuori del perimetro del territorio tutelato.

Il Forum si terrà il 9 giugno 2021, presso la sede del Parco, in via Carlo Alberto 188, Sabaudia (LT), alle ore 15.30. Realizzeremo dunque il primo forum con gli stakeholders per definire le modalità di condivisione per l'implementazione della CETS al fine di favorire lo sviluppo delle attività turistiche all'insegna della compatibilità ambientale.