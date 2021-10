Conferenza Nazionale Progetto LIFE SAMFIX

(Sabaudia, 18 Ott 21) Il giorno 5 Novembre 2021 presso la Sala "G.Bovina" di Pantanello si terrà la Conferenza Nazionale del progetto LIFE SAMFIX (SAving Mediterranean Forests from Invasion of Xylosandrus beetles and associated pathogenic fungi). L'evento inizierà alle 9.30 con i saluti introduttivi del Presidente della Fondazione Caetani, il Presidente dell'Ente Parco Nazionale del Circeo e l'Assessora alla Transizione Ecologica e alla Trasformazione Digitale della Regione Lazio. Gli interventi previsti saranno a cura dei partener italiani del progetto e verranno esposte le azioni che sono state messe in campo per contrastare l'espansione dell'insetto alieno Xylosandrus.

Al termine della conferenza è prevista la visita guidata ai Giardini di Ninfa.

Per assistere all'evento bisognerà prenotarsial seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria@parcocirceo.it

L'evento sarà in presenza e potranno accedere solo i possessori del Green pass.