“SOS gli alieni attaccano la foresta”: l’iniziativa del Parco del Circeo per comprendere i complessi e fragili equilibri dell’ecosistema dell’area protetta

Un ciclo di visite guidate gratuite promosso dall’Ente Parco in collaborazione con l’Istituto Pangea e Il Sentiero, e rivolto a cittadini, turisti e portatori di interesse del territorio

(Sabaudia, 04 Nov 21) L'Ente Parco Nazionale del Circeo, in collaborazione con l'Istituto Pangea Onlus e la cooperativa Il Sentiero, organizza, a partire da venerdì 5 novembre 2021, un ciclo di escursioni gratuite per conoscere e "toccare con mano" lo stato della Foresta demaniale del Circeo, individuata come Zona Speciale di Conservazione e core area della Riserva della Biosfera tutelata dall'Unesco.

L'iniziativa, intitolata "SOS gli alieni attaccano la foresta - La vita di animali e piante dipende da complessi e fragili equilibri difficili da ristabilire una volta compromessi", si rivolge a cittadini, turisti e portatori di interesse del territorio, e sarà proposta tra novembre 2021 e gennaio 2022. I primi quattro appuntamenti, che avranno luogo tra novembre e l'inizio di dicembre, saranno aperti a tutti ma dedicati in particolare ad amministratori e tecnici del territorio, insegnanti, agricoltori, guide e associazioni.

L'attività proposta, della durata di circa 3 ore, si snoderà tra il bosco del Centro Visitatori del Parco e la porzione più meridionale della foresta planiziale. Le guide di Pangea e de Il Sentiero condurranno i partecipanti all'interno della foresta e mostreranno gli effetti negativi delle specie aliene invasive sulla biodiversità, come competitrici e possibili cause di estinzione delle specie native.

Obiettivo del progetto è quello di sensibilizzare la collettività alla necessità di proteggere e tutelare l'inestimabile patrimonio naturalistico del Parco Circeo.