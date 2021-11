Corso teorico-pratico di potatura organizzato dall'Ente Parco nazionale del Circeo

Corso teorico-pratico di potatura in vivaio e in campo di specie mediterranee rivolto ad operatori del settore e tecnici vivaisti” nell’ambito del progetto LIFE SAMFIX organizzato dall'Ente Parco nazionale del Circeo

(Sabaudia, 19 Nov 21) Il Parco del Circeo vi invita ad un nuovo corso di potatura il 25 e 26 novembre.Il corso prevede una parte in aula di 5 ore in cui si daranno nozioni di:

ecologia dell'albero, areale di distribuzione, adattamenti ambientali e territoriali;

biologia e fisiologia dell'albero: gli organi che lo compongono, esigenze metaboliche ed energetiche;

nozioni di arboricoltura: risposta dell'albero a i tagli della potatura, la teoria del codit e la compartimentazione;

progetto LIFE SAMFIX: problematiche legate alla presenza di insetti patogeni del genere Xylosandrus e azioni di lotta meccanica tramite potatura.

In campo si svolgeranno le seguenti attività:

potatura di formazione del primo anno al momento dell'impianto;

potatura di allevamento;

potatura di riforma e avversità e patologie legate alle pratiche culturali e cesore;

potatura di esemplari giovani / adulti raggiungibili da terra con ausilio di aste telescopiche;

potatura di esemplari giovani / adulti con utilizzo scale e DPI specifici con tecniche di lavoro in totale sicurezza.

Le attività sono programmate per le seguenti date:

25/11/2021 – modulo in aula in presenza;

26/11/2021 – modulo dimostrativo in presenza.

Il corso è gratuito, ed è rivolto agli operatori del verde dei comuni nel Parco Nazionale del Circeo, agli operai del vivaio del reparto Biodiversità Carabinieri Forestali di Fogliano, e ai vivaisti.

La formazione si svolgerà presso la direzione dell'Ente Parco Nazionale del Circeo per la parte teorica e al vivaio Forestale per la parte pratica. Per prenotarsi bisogna mandare una mail all'indirizzo segreteria@parcocirceo.it.