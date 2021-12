Foreste sane e resilienti tra conservazione e uso sostenibile: il workshop presso la sede del Parco nazionale del Circeo a Sabaudia

Evento organizzato da Mite, Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari e Ente Parco nell’ambito delle celebrazioni del 50esimo anniversario delle Riserve Mab-Unesco

(Sabaudia, 14 Dic 21) Giovedì 16 dicembre, dalle ore 9:30 alle 13:30, presso la sede del Parco nazionale del Circeo, in via Carlo Alberto 188 a Sabaudia (LT), si terrà il workshop "Foreste sane e resilienti tra conservazione e uso sostenibile", evento promosso dal Ministero della Transizione Ecologica, dal CUFA - Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri e dall'Ente Parco nazionale del Circeo, nell'ambito delle celebrazioni del 50esimo anniversario delle Riserve Mab-Unesco.

Durante l'incontro verranno portati in evidenza esempi di buona pianificazione e governance del territorio nelle Aree protette, dalla conservazione delle antiche faggete d'Europa al restauro e gestione attiva degli ecosistemi forestali con trattamenti a basso impatto ambientale, prossimi alla natura, risultato di una lunga "coevoluzione" tra uomo e ambiente.

L'incontro sarà inaugurato dai vertici del MITE, del CUFA e del Parco del Circeo, una delle più antiche Riserve della Biosfera MaB. Interverranno il sottosegretario di Stato al Ministero della Transizione Ecologica, Ilaria Fontana; il comandante del CUFA, Antonio Pietro Marzo e il presidente dell'Ente Parco, Giuseppe Marzano.

Seguiranno le relazioni introduttive della Commissione nazionale italiana per l'Unesco, del Comitato nazionale tecnico del Programma Uomo e Biosfera Unesco, della Direzione Generale per il patrimonio naturalistico del MITE e del CUFA.

Il programma prevede la presentazione dei casi studio di alcune delle Riserve della Biosfera Mab italiane a maggiore vocazione forestale; approfondimenti tematici su agricoltura, educazione e formazione professionale nelle Riserve Mab; e un dibattito sulle esperienze a confronto a livello internazionale nell'anno in cui l'Italia ha guidato le maggiori economie del pianeta in seno al G20. Obiettivo è quello di fornire delle linee strategiche per la pianificazione e gestione forestale sostenibile, evidenziando il significato delle diverse azioni di conservazione, ripristino ecologico, uso delle risorse rinnovabili in relazione agli obiettivi di Agenda 2030, strategia europea sulla biodiversità e forestale.

Ecco il link per la diretta: https://us02web.zoom.us/j/83742465172?pwd=a3dHRWE3WFJNcjhRaTgwaDE1WVJ6Zz09

Per la partecipazione in presenza è gradita la prenotazione: campus@istpangea.it. Il workshop si svolgerà nel pieno rispetto delle vigenti normative anti-Covid.