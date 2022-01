(Sabaudia, 14 Gen 22) Nell'ambito delle attività del Piano gestionale del daino nella Foresta demaniale, l'Ente Parco nazionale del Circeo propone una nuova versione del bando per la cessione dei capi sterilizzati in recinti a scopo ornamentale, le cosiddette "adozioni". La relativa determinazione n.249 è stata pubblicata, in data 29/12/21, sull'albo pretorio online del sito istituzionale del Parco (www.parcocirceo.it).

«Rispetto a quello del febbraio scorso, il nuovo bando prevede che sia il Parco a sostenere le spese di trasporto e sterilizzazione dei capi, così da incentivare le possibilità di cessione dei daini. Con la stessa finalità, cambiano anche le caratteristiche delle recinzioni idonee, sempre nel rispetto delle indicazioni prescrittive dell'ISPRA» ha dichiarato il presidente dell'Ente Parco, Giuseppe Marzano.

Il nuovo Bando è visionabile e scaricabili dal sito dell'Ente Parco Nazionale del Circeo al seguente link: www.parcocirceo.it/amministrazione-trasparente.php?l1=5

Il termine per presentare le domande il 10 marzo 2022

