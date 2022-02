(Sabaudia, 02 Feb 22) Il 2 febbraio del 1971 venne firmata la Convenzione sulle Zone Umide a Ramsar in Iran. Ad oggi ben 172 nazioni hanno aderito alla Convenzione. Zone umide importantissime, non solo per la biodiversità che vi troviamo, ma anche per l'uomo e le sue attività. Ad esempio, sono fondamentali riserve di acqua dolce, contengono le alluvioni e funzionano da sistemi naturali di depurazione per le acque.

Nel Parco Nazionale del Circeo sono inseriti nella convenzione di Ramsar i laghi di Caprolace, Fogliano, Sabaudia e dei Monaci, più ipiccoli stagni intorno, nati dopo la bonifica dei primi del '900.

Queste aree umide sono frequentate ogni anno da uccelli migratori che vi sostano per l'inverno o vi nidificano e, qui, sono state censite circa 260 specie di uccelli acquatici inserite nell'Allegato 1 della Direttiva Uccelli come per esempio il tarabuso, una specie prioritaria, della famiglia degli aironi, svernante e migratrice, divenuta molto rara a causa delle continue bonifiche di questi bacini, e il falco di palude, anch'essa specie migratrice e svernante nei laghi pontini.

Nei laghi del Parco sono presenti capanni per l'osservazione di questi stupendi uccelli migratori che dobbiamo proteggere e preservare, così come è nostro il compito di conservare e tutelare le aree umide per le generazioni future.

Di seguito il link del documentario girato nel PNC a cura di Parchilazio: https://fb.watch/aLNkhWAhiU/