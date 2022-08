Il progetto, che vede il Parco del Circeo capofila, mira a salvaguardare le foreste mediterranee dalle invasioni dello Xylosandrus

(Sabaudia, 02 Ago 22)

I traguardi raggiunti dal progetto Samfix sono stati pubblicati nel Layman's report, un documento in cui vengono sintetizzati gli obiettivi, le azioni e i risultati ottenuti dai progetti Life. Nell'opuscolo, che può essere scaricato collegandosi al sito Internet del progetto Samfix www.lifesamfix.eu, sono illustrati i risultati ottenuti e le attività svolte in questi anni nell'ambito del progetto che mira a diffondere consapevolezza e conoscenze in merito alle attività messe in campo per contrastare l'invasione di due insetti di origini aliene negli habitat naturali che circondano il mar Mediterraneo, nello specifico lo Xylosandrus compactus e lo Xylosandrus crassiusculus.

Si ricorda che il progetto SAMFIX (SAving Mediterranean Forests from Invasions of Xylosandrus beetles and associated pathogenic fungi), è cofinanziato dal programma LIFE dell'Unione Europea e vede l'Ente Parco nazionale del Circeo capofila.

Per scaricarlo: https://bit.ly/3b7oFkR