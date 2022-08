San Felice Circeo e Sabaudia dal 10 al 20 agosto 2022

(Sabaudia, 10 Ago 22) Nel mese di agosto" Le Passeggiate Poetiche", la rassegna itinerante ideata dall'Aps Exotique, prosegue la sua opera di riscoperta e valorizzazione dei territori affidandosi ancora una volta alla musica e alle arti performative, confermandosi come nuova opportunità di rinascita culturale.

I primi tre appuntamenti di agosto con le Passeggiate Poetiche saranno al chiaro di luna e faranno da preludio a un ampio programma che ci porterà fino alla fine di settembre nel cuore del Parco Nazionale del Circeo tra San Felice, Sabaudia e le Isole Pontine, alla scoperta dei diversi ambienti del Parco: il Promontorio, le Zone Umide e i Laghi Costieri, la Duna, la Foresta.

I Compagni di viaggio di queste prime imperdibili Passeggiate Poetiche estive saranno le guide esperte e alcuni degli artisti tra le colonne portanti della rassegna.

Di seguito il calendario degli eventi:

San Felice Circeo (LT) 10 agosto 2022 - ore 21:00

Passeggiata Poetica al chiaro di luna al Faro di Capo Circeo con "Multiplo di Tre" di e con Fede Torre e Gianmarco Cucciola

Una Passeggiata Poetica ad anello che dal Centro Storico di San Felice ci condurrà al Faro di Capo Circeo lungo il Sentiero della Grotta delle Capre per poi tornare dalla strada del Sole, ma illuminati questa volta dalla luna piena. Questo lo sfondo su cui si susseguiranno racconti brevi, poesie, immagini e visioni espressi attraverso la parola estratti da "Multiplo di Tre" di Fede Torre e interpretati dall'attore e doppiatore Gianmarco Cucciolla, in uno scenario emozionante.

San Felice Circeo (LT) 12 agosto 2022 - ore 19:00

Passeggiata Poetica al chiaro di luna al Fortino Napoleonico con il concerto degli "Interiors" - Valerio Corzani - Erica Sherl - Gaetano Alfonsi

Dalla sommità del Promontorio nei pressi delle Crocette percorreremo un sentiero con panorami mozzafiato tra il calar del sole ed il sorgere della luna, sospesi tra giorno e notte, fino a Punta Rossa dove ancora resiste il Fortino Napoleonico edificato dai francesi nel 1811. Questo lo scenario di uno dei luoghi più suggestivi del Parco Nazionale del Circeo nel cuore del Promontorio, dove avrà luogo il concerto degli Interiors con Valerio Corzani (basso, basso tinozza, laptop, i-phone), Erica Sherl (violino, looper, effetti), Gaetano Alfonsi (batteria) che ci presenteranno il nuovo album "Overtones". Un'esplorazione di suoni che ci guiderà nella Natura Selvaggia, tra improvvisazioni di taglio jazz, squarci dub, sfumature etniche e suggestioni visive, come fossero da sempre destinate a quel luogo. Quello e nessun altro sospeso tra il mare e la luna piena.

Sabaudia (LT) 20 agosto 2022 - ore 18:00

Passeggiata Poetica nella Selva di Circe con il concerto piano solo "Sacajawea" di Alessandra Celletti

La Selva di Circe è la più estesa Foresta di pianura esistente in Italia. Un ecosistema ricchissimo dichiarato nel 1977 "Riserva della Biosfera" nell'ambito del programma M.A.B. (Man and the Biosphere) patrocinato dall'Unesco. Camminando in questa Selva ci ritroveremo, come per incanto davanti al concerto di piano solo di Alessandra Celletti, dedicato alla coraggiosa nativa americana Sacajawea nata nel lontano 1788 emblema dell'emancipazione femminile, in un tributo alla forza di Madre Terra.

Per informazioni su modalità di partecipazione e costi contattare:

+39.350.5670004 | +39.329.8424810 | info@exotique.it