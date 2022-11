In equilibrio tra la conservazione delle risorse naturali e le attività umane

(Sabaudia, 03 Nov 22) L'Ufficio UNESCO per la Scienza e la Cultura in Europa, con sede in Venezia, ha recentemente comunicato l'istituzione - per il 3 novembre - della Giornata Internazionale delle Riserve della Biosfera, con l'intento di richiamare l'attenzione sul ruolo guida che le Biosfere UNESCO svolgono, in tutto il mondo, nel trovare il giusto equilibrio tra la conservazione delle risorse naturali e le attività umane.

Il Programma MAB (Man and the Biosphere) è stato avviato dall'UNESCO negli anni '70 allo scopo di migliorare il rapporto tra uomo e ambiente e ridurre la perdita di biodiversità attraverso programmi di ricerca e capacity-building. Scopo della proclamazione delle Riserve è promuovere e dimostrare una relazione equilibrata fra la comunità umana e gli ecosistemi, creare siti privilegiati per la ricerca, la formazione e l'educazione ambientale, oltre che poli di sperimentazione di politiche mirate di sviluppo e pianificazione territoriale. Le Riserve della Biosfera sono quindi indirizzate a incoraggiare la conservazione degli spazi naturali, ma anche a promuovere il territorio, il suo sviluppo economico e le sue specificità culturali, con il pieno coinvolgimento delle comunità locali.

Le Riserve della Biosfera rappresentano perciò dei veri e propri laboratori di sviluppo sostenibile, capaci di abbinare alla funzione di conservazione dei valori ecologici del territorio quella di valorizzazione delle sue specificità naturali e delle attività locali indirizzate nel senso della sostenibilità.

Il Parco Nazionale del Circeo è stato uno dei luoghi nei quali lo stesso concetto del programma Man and Biosphere dell'UNESCO è nato e si è sviluppato, con la proclamazione fin dal 1977 della Riserva della Biosfera "Foresta Demaniale del Circeo" (Selva di Circe) che nel 2013 si è estesa fino a raggiungere i confini attuali, che comprendono i comuni di Sabaudia e San Felice Circeo e parte di quelli di Latina e Terracina.

Scopo di questa giornata è anche quello di fornire un'occasione per riflettere sui modelli economici sostenibili e promuoverli all'interno della riserva MaB, anche attraverso nuove iniziative di educazione ambientale.