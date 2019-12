Manifestazione di interesse per servizio di pulizia uffici sede PNDB per 2 anni

Scadenza 17/01/2020 ore 12:00

(Feltre, 20 Dic 19) All'albo dell'Ente è stato pubblicato l'avviso per la manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 finalizzata all'individuazione delle ditte da invitare alla procedura mediante RdO in Mepa per l'affidamento del servizio di pulizia dei locali che ospitano gli uffici dell'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi per un periodo di due anni.

La manifestazione di interesse va presentata entro e non oltre il giorno 17.01.2020 alle ore 12.00