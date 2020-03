Selezione pubblica per l'ammissione al corso di guida del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi

Scadenza ore 12.00 di lunedì 16 marzo

(Feltre, 10 Mar 20) E' stato pubblicato all'albo dell'Ente Parco il bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la partecipazione ad un corso di qualificazione professionale rivolto a 20 partecipanti, al termine del quale verrà conferito il titolo ufficiale ed esclusivo di "Guida del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi"

Le domande di ammissione vanno presentate utilizzando gli appositi moduli scaricabili dal sito dell'Ente, entro le ore 12 di lunedì 16 marzo 2020.

Il corso è destinato ad un massimo di 20 partecipanti, che saranno selezionati in base al curriculum e ad un test di ingresso.

Scadenza 16/03/2020