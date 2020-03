Rinvio data della prova di selezione per l'ammissione al corso per guida del Parco

(Feltre, 09 Mar 20) Si comunica che la prova di selezione per l'ammissione al corso per acquisire il titolo di Guida ufficiale del Parco, prevista per il 31 marzo prossimo, è rinviata a data da destinarsi, in attuazione delle disposizioni per il contenimento del coronavirus.

Resta invece valido e invariato il termine del 16 marzo (alle ore 12.00) per la presentazione delle domande di ammissione al corso.