Avviso manifestazione interesse per affidamento servizi Educazione Ambientale 2020-2022

Scadenza 27 marzo 2020

(Feltre, 11 Mar 20) E' stato pubblicato all'albo dell'Ente l'avviso per manifestazione di interesse per partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. LGS. 50/2016 per l'aggiudicazione del servizio di educazione ambientale e di gestione del CEA "La Santina" per il triennio 2020-2022.

Il termine di presentazione della manifestazione di interesse scade alle ore 12.00 di venerdì 27 marzo 2020.

