Avviso di mobilità esterna per n. 1 posto di Funzionario Tecnico, categoria C1

Scadenza presentazione domande: ore 12.00 del 5 ottobre 2020

(Feltre, 07 Set 20) Si rende noto che l'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi ha pubblicato un avviso per verificare la disponibilità di personale interessato al trasferimento per mobilità esterna, per la copertura di un posto di Funzionario Tecnico (di categoria C1 del CCNL comparto Funzioni centrali), da assegnare al all'Area Tecnica (Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni) dell'Ente Parco.

Le domande vanno presentate entro le ore 12 di lunedì 5 ottobre 2020.

Il bando di mobilità e il facsimile per presentare la domanda sono scaricabili dal sito dell'Ente Parco.

Scadenza 05/10/2020