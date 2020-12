Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi

Sono arrivati i calendari 2021 del Parco

(Feltre, 04 Dic 20) Sono in distribuzione, presso la sede del Parco a Feltre, i calendari da tavolo 2021.

Il calendario è dedicato a Il sentiero dei lupi: il progetto di comunicazione nato per fornire informazioni oggettive e scientificamente corrette sul processo di ricolonizzazione naturale e spontanea, da parte del lupo, dei territori inclusi nel Parco.

Il progetto prevede la realizzazione di un sito web dedicato, di un documentario e di una serie di incontri pubblici di divulgazione scientifica.

Le misure di contenimento della pandemia hanno impedito di proseguire il programma di incontri pubblici avviato lo scorso anno, per questo si è deciso di promuovere il progetto attraverso il calendario del 2021.

Le fotografie di Bruno Boz, Ivan Mazzon e Roberto Sacchet non solo ritraggono i lupi che vivono dal 2018 all'interno del Parco, ma documentano anche le attività di ricerca in corso e le iniziative avviate dal Parco per favorire la convivenza tra il predatore e le attività tradizionali di alpeggio in quota.