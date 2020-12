Manifestazioni di interesse per affidamento lavori in cat. OG1

Adeguamento e riqualificazione energetica dell'edificio rurale in Pian Falcina in Comune di Sospirolo (BL)

(Feltre, 24 Dic 20) L'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi con propria determinazione n. 198 del 04.12.2020, ha approvato il progetto esecutivo per l'adeguamento e la riqualificazione energetica dell'edificio rurale dell'Ente Parco in Pian Falcina e pertanto il RUP intende verificare la disponibilità ad eseguire i relativi lavori esclusivamente da parte delle ditte già iscritte alla data del 24.12.2020 per la cat. OG1 nell'Elenco operatori economici dell'Ente Parco, pubblicato e visionabile al link: http://www.dolomitipark.it/pdfuff/PNDBLdocumento-1346-2.pdf

La presentazione del modulo "manifestazione di interesse" dovrà avvenire entro la scadenza e con le modalità indicate nell'avviso pubblico esclusivamente mediante la piattaforma telematica utilizzata da questo Ente Parco e disponibile al link: https://sitbelluno-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti

Scadenza 12/01/2021