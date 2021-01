Bando per un posto di Servizio Civile presso il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi

Scadenza 8 febbraio 2020

(Feltre, 14 Gen 21) E' stato pubblicato il bando per partecipare alla selezione per il Servizio Civile Universale.

Presso il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi è disponibile 1 posto.

Per informazioni relative a requisiti di partecipazione, tempi e modalità di presentazione della domanda visitare il sito dell'Unione Montana Feltrina.

La domanda può essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma Domande on line.

Il termine di presentazione delle domande scade alle ore 14.00 di lunedì 8 febbraio 2021.