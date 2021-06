Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi

Riapre il centro di educazione ambientale La Santina

Domenica 6 giugno

(Feltre, 03 Giu 21) Il 6 giugno riapre al pubblico il centro di educazione ambientale "La Santina", in Val Canzoi.

Il Centro è gestito dalle guide ambientali ed escursionistiche della Cooperativa Mazarol, che sono a disposizione di visitatori e turisti per fornire informazioni sul Parco e materiali divulgativi.

Il Centro è aperto dalle ore 10.00 alle 17.00, in questi giorni:

Giugno: domenica 6; sabato e domenica 12,13, 19-20, 26-27

Luglio: sabato 3 e domenica 4; tutti i giorni dal 6 al 31 luglio

Agosto: tutti i giorni dall'1 al 31

Per informazioni: Cooperativa Mazarol cell 329.0040808