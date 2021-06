Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi

Riaperto al pubblico il punto informativo ai Cadini del Brenton

(Feltre, 18 Giu 21) Ha riaperto al pubblico il punto informativo presso i Cadini del Brenton in Val del Mis.

Il punto informazioni sarà aperto con i seguenti orari:

- fino all'11 luglio: sabato e domenica dalle ore 9:30 alle 17:30;

- dal 12 luglio al 22 agosto: tutti i giorni dalle ore 9:30 alle 17:30;

- dal 23 agosto al 26 settembre: sabato e domenica dalle ore 10:00 alle 17:00.

Anche quest'anno è previsto un biglietto d'ingresso, i cui introiti saranno utilizzati per garantire la pulizia e il mantenimento dell'area, oggetto negli ultimi anni di una crescente frequentazione turistica (la scorsa estate si sono superati i 40.000 visitatori).

"La popolarità dell'area – ha dichiarato il Presidente ennio Vigne – rende necessario un nostro crescente impegno nell'organizzare la fruizione ordinata e consapevole dell'area, che ha un grande valore estetico e naturalistico, ma che rischia di essere deteriorata da una fruizione non regolamentata".

Il costo del biglietto di ingresso è di 2 euro. Per i bambini e ragazzi fino ai 14 anni di età e i residenti nei 15 Comuni del Parco l'ingresso è gratuito.

Il biglietto dà diritto ad accedere al giardino botanico Campanula morettiana e al sentiero che conduce ai Cadini del Brenton. I visitatori riceveranno inoltre in omaggio un segnalibro ricordo con una riproduzione fotografica dei Cadini e un breve promemoria, che ricorda l'importanza di mantenere un comportamento corretto nel corso della visita, per conservare intatto questo spettacolo della Natura.

Si ricorda a questo proposito che durante la visita non è consentito uscire dai sentieri tracciati, i cani vanno tenuti al guinzaglio, non è consentito raccogliere fiori e piante o danneggiare la vegetazione, è vietato distendersi a prendere il sole sul bordo dei Cadini, fare il bagno all'interno delle vasche di roccia naturali e abbandonare rifiuti.

Da domenica 4 luglio sarà attivo anche il consueto servizio di escursioni guidate gratuite ai Cadini, finanziato dal Parco e curato dalle guide della coop. Mazarol.

Le escursioni partono alle 10:00; 11:00; 12:00; 14:30 e 15:30.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito internet www.dolomitipark.it.

Per informazioni sulle modalità di accesso all'area e sulle attività dell'infopoint contattare la cooperativa Isoipse: 345.9235813 – 320.1963266

Per informazioni sulle escursioni guidate ai Cadini contattare la coop. Mazarol: 329.0040808