Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi

Bug hotel: una casa per gli insetti

Sabato 2 ottobre, alle ore 11.00, la presentazione del progetto

(Feltre, 29 Set 21) Moltissime piante, per riprodursi, hanno bisogno degli insetti impollinatori: senza impollinatori non avremmo, ad esempio, mele, agrumi, fragole, fagioli, cetrioli, pomodori e peperoni.

Oltre all'ape mellifera esistono migliaia di altre specie di impollinatori: api selvatiche, Ditteri Sirfidi (piccole mosche colorate che imitano, nel loro aspetto, le vespe), farfalle e Coleotteri.

In Europa ci sono 2.000 specie di impollinatori, che garantiscono l'esistenza del 78% delle specie di fiori selvatici e dell'84% delle specie coltivate e la produzione agricola europea garantita dagli impollinatori vale 15 miliardi di euro l'anno.

Oggi però le popolazioni di insetti (impollinatori e non) sono in declino in tutto il mondo.

A causa della distruzione degli ambienti naturali, dell'inquinamento ambientale e dell'uso eccessivo di pesticidi in agricoltura intensiva in Europa una specie su 10 di ape o farfalla è in pericolo di estinzione.

Gli ambienti integri del Parco Nazionale ospitano moltissimi impollinatori: recenti studi condotti in collaborazione con l'Università di Bologna e la Fondazione Mach hanno individuato 67 specie di api selvatiche e bombi solo nelle Vette Feltrine e 174 specie di Ditteri Sirfidi in tutto il Parco.

Per sensibilizzare il pubblico al tema del declino degli impollinatori il Parco e Unifarco, azienda di Santa Giustina, hanno deciso di lavorare assieme, proponendo il progetto "bug hotel".

Il progetto prevede l'installazione, in 4 punti del Parco, di altrettanti "bug hotel": strutture in legno che offrono rifugio a svariate specie di Insetti, come api selvatiche, farfalle, coccinelle e crisope (insetti dalle ali trasparenti che si nutrono di afidi).

Nel Parco l'ambiente naturale è integro e i rifugi per gli insetti non mancano; l'installazione dei bug hotel ha quindi una funzione didattico-educativa, perché facilita l'osservazione degli insetti e richiama l'attenzione dei visitatori sul drammatico problema del declino degli impollinatori e sull'importanza fondamentale che questi piccoli animali hanno per la sopravvivenza stessa dell'uomo sulla Terra.

Il primo bug hotel sarà installato e presentato al pubblico e alla stampa sabato 2 ottobre, alle ore 11:00, presso il giardino botanico del Parco ai Cadini del Brenton, in Val del Mis.