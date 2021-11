Il sentiero dei lupi: serata fotografico divulgativa sul ritorno del lupo nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi

Venerdì 19 novembre a Longarone

(Feltre, 10 Nov 21) "Il sentiero dei lupi" è un progetto video fotografico nato per documentare il ritorno naturale del lupo nel territorio del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi.

Il progetto è frutto della collaborazione tra il Parco e tre appassionati fotografi naturalisti bellunesi: Bruno Boz, Ivan Mazzon e Roberto Sacchet.

Grazie al loro lavoro è stato realizzato un sito web dedicato (www.ilsentierodeilupi.com) che raccoglie foto, filmati, testi scientifico-divulgativi che illustrano la vita del predatore tra le montagne del Parco, la storia del suo ritorno, i problemi di convivenza con le attività pastorali che questo ritorno ha generato e le soluzioni messe in campo per rendere possibile la convivenza tra attività agricole tradizionali e presenza del lupo.

L'obiettivo finale del progetto è la realizzazione di un documentario sul lupo, la cui realizzazione richiede un impegnativo lavoro di esplorazione del territorio, lunghi appostamenti e l'utilizzo di moderne tecnologie.

Per raccontare il loro lavoro, spiegare come si realizzano fotografie e riprese video di un animale così sfuggente è stata organizzata una serata divulgativa, nel corso della quale gli autori racconteranno, attraverso fotografie, brevi video e racconti di campo, le loro esperienze sulle tracce del lupo.

Nel corso della serata saranno anche illustrate dal dottor Renato Semenzato, consulente dell'Ente Parco, i progetti e le attività in corso per garantire la convivenza tra attività di allevamento e presenza del lupo all'interno dell'area protetta.

L'appuntamento, è per venerdì 19 novembre, alle ore 18:00, presso la sala del centro culturale "F. Parri", in piazza Pietro Gonzaga 1, a Longarone.



Per l'ingresso in sala sono necessari il green pass e l'uso della mascherina; si consiglia la prenotazione chiamando il numero 0439.3328.

La serata è inserita tra le giornate per la trasparenza organizzate dall'Ente per illustrare le proprie attività in materia di trasparenza dell'azione amministrativa ai sensi del D. Lgs.33/2013