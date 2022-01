Corso di formazione on-line - Seconda edizione - Iscrizioni entro il 20 febbraio

(Feltre, 31 Gen 22) Visto il grande interesse riscosso dall'edizione 2021, il Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova e il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi propongono una seconda edizione del corso: Farfalle delle Alpi Orientali. Conoscere e identificare le specie collinari e montane del Nord Est Italia



Obiettivi del corso sono quelli di conoscere la diversità delle farfalle diurne (Ropaloceri) che vivono nei territori montani e collinari dell'Italia nord orientale e di imparare ad identificare le diverse specie in natura.



Il corso è rivolto a:

– studenti universitari e laureati in discipline naturalistiche, biologiche o ambientali;

– tecnici e professionisti che si occupano di valutazione e gestione ambientale, tra cui biologi, dottori naturalisti, agronomi e forestali;

– insegnanti, guide naturalistiche, educatori ambientali;

– personale addetto alla vigilanza in aree protette montane;

– appassionati di natura, escursionismo, fotografia naturalistica e altre attività sul territorio.



Come si svolgerà

Quattro incontri in modalità a distanza, su piattaforma Zoom, dalle 14.00 alle 17.30 dei giorni: 12, 19, 26 marzo e 2 aprile 2022.

Durante gli incontri si svolgeranno anche esercitazioni pratiche individuali e in gruppi.

Nel caso in cui la situazione epidemiologica e le relative normative lo consentissero, sarà organizzata un'escursione, in data da definire, presso il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi.

Alla fine del corso è prevista una prova on-line di riconoscimento, facoltativa.



Programma

12 marzo

Vita ed ecologia dei Ropaloceri

Come cercare e identificare le farfalle in natura

Come riconoscere le specie di Papilionidi, Ninfalini e Pieridi



19 marzo

Come riconoscere le specie di Meliteini, Eliconine, Apaturine, Limenitidine

Come riconoscere le specie di Satirine



26 marzo

Come riconoscere le specie di Licenidi

Come riconoscere le specie di Erebia



2 aprile

Come riconoscere le specie di Esperidi

Ricerche sui Ropaloceri nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi

Come contribuire alla conoscenza dei Ropaloceri

Monitoraggio dei Ropaloceri a livello europeo



Relatori

Lucio Bonato. Zoologo presso l'Università di Padova.

Federica Paradiso. Zoologa presso l'Università di Newcastle.

Enrico Vettorazzo. Tecnico presso il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi.



Attestazioni

A coloro che avranno partecipato ad almeno tre quarti del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Inoltre, a coloro che avranno svolto positivamente la prova finale facoltativa sarà rilasciata una specifica attestazione della competenza acquisita.



Come iscriversi

Il corso sarà totalmente gratuito ma sarà limitato a un massimo di 50 partecipanti.

La richiesta di partecipazione va compilata on-line entro il 20 febbraio 2022 a questo link: richiesta di partecipazione.

La conferma di partecipazione sarà inviata per e-mail entro il 26 febbraio.



Nel caso in cui il numero delle richieste sia superiore ai posti disponibili, sarà data priorità a coloro che : (1) potranno partecipare integralmente al corso; (2) avevano chiesto di partecipare alle prima edizione (2021) ma non avevano potuto partecipare; (3) sono disponibili a collaborare in modo volontario, per quanto possibile, a ricerche e monitoraggi sui Ropaloceri nel Parco Dolomiti Bellunesi o dintorni, (4) intendono partecipare in modo attivo, anche esercitandosi personalmente per riconoscere le specie, e quindi sono interessati a ottenere l'attestazione mediante prova finale.



Organizzazione, patrocini e contatti

Il corso è organizzato dal Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova e dal Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi nell'ambito del progetto "Conoscere e proteggere gli impollinatori del Parco"finanziato dal Ministero per la Transizione Ecologica.

Il corso ha il patrocinio dell'Associazione Lepidotterologica Italiana (ALI), ed è approvato dall'Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche (AIGAE).



Per informazioni: farfalle@dolomitipark.it

Scadenza 20/02/2022