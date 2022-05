Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi

Workshop on line

(Feltre, 02 Mag 22) Dal 2020 i quattro Parchi nazionali alpini (Dolomiti Bellunesi, Gran Paradiso, Stelvio e Val Grande) hanno avviato, grazie al finanziamento del Ministero della Transizione Ecologica, un progetto per lo studio e la salvaguardia degli impollinatori.

Sono state condotte ricerche sulle farfalle, sulle api selvatioche, sui Sirfidi e attività di monitoraggio della qualità ambientale utilizzando gli impollionatori selvatici e l'ape mellifera come bioindicatori.

Per presentare i risultati del primo triennio di attività i Parchi nazionali alpini, con la collaborazione del Ministero della Transizione Ecologica e dell'ISPRA, organizzano un workshop on line mercoledì 4 maggio.

Questo il programma dell'incontro:

9:30 Introduzione alla giornata, a cura di MITE

9:45 Inquadramento metodologico, a cura di ISPRA e Università di Torino

10:00 Introduzione: il Progetto Biodiversità e Parchi alpini

Lepidotteri ropaloceri

10:10 – 10:30 Lepidotteri diurni e Parchi alpini. Analisi della distribuzione altitudinale lungo gradiente geografico e relativi cambiamenti nel tempo. (Cristiana Cerrato, PNGP)

Apoidei del genere Bombus

10:30 – 10:50 I Bombi: dal riconoscimento specifico su campo all'uso dello spazio (Diana Bauken, PNGP)

10:50 – 11:00 Approcci integrativi per identificare gli impollinatori e il polline trasportato. (Paolo Biella, Università Milano Bicocca)

11:00 – 11:10 /Pausa caffè

Sirfidi e Apoidei

11:10 – 11:40 La Sirfidofauna dei 4 parchi: indagini faunistiche e utilizzo dei Sirfidi come bioindicatori per valutare lo stato di conservazione degli habitat (Giovanni Burgio e Daniele Sommaggio; Università di Bologna)

11:40 – 11:50 Monitoraggio degli Apoidei selvatici lungo gradienti altitudinali nel PNDB e PNVG (Paolo Fontana, Fondazione E. Mach)

Impollinatori e ambiente

11:50 – 12:10 Monitoraggio della qualità ambientale dei prati – pascoli del Parco dello Stelvio - l'ape mellifera come bioindicatore (Sergio Angeli, Università di Bolzano).

12:10 – 12:30 Impollinet - conoscere e proteggere gli impollinatori -interazioni piante-insetti in prati, pascoli e praterie del Parco Nazionale dello Stelvio (Elena Eustacchio e Marco Bonelli; Muse e Università di Milano).

Citizen Science

12:30 – 12:50 ImpollinATTORI: il ruolo del cittadino nella conservazione degli impollinatori (Silvia Ghidotti, PNGP)



Per iscrizioni e per ricevere il link al workshop scrivere: valentina.razeto@pngp.it