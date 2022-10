Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi

ll 27 ottobre a Belluno la presentazione del volume

(Feltre, 18 Ott 22) Giovedì 27 ottobre a Belluno, alle ore 18:00, presso la sala Bianchi, sarà presentato il volume "Mammiferi terrestri d'Italia", di Mauro Bon e Paolo Paolucci.

Il libro descrive 111 specie di Mammiferi terrestri che vivono in Italia, oltre a 12 specie segnalate occasionalmente nel nostro Paese, ed è arricchito da numerose illustrazioni sia dei caratteri esterni che dei crani.

La presentazione è organizzata dall'Associazione Faunisti Veneti e dal Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, con la collaborazione di WBA project, e rientra nell'ambito di M'ammalia: la settimana dei Mammiferi.

M'ammalia è un insieme di eventi annuali coordinati dall'Associazione Teriologica Italiana e organizzati da istituzioni scientifiche e culturali, aree naturali protette e associazioni, al fine di far conoscere i mammiferi, le loro caratteristiche, gli ecosistemi di cui fanno parte e le loro problematiche di conservazione. Il tema di quest'anno per M'ammalia è Tra rosso e verde: mammiferi in espansione o in pericolo.

Alla presentazione di Belluno dopo il saluto introduttivo del Presidente del Parco, Ennio Vigne, interverranno gli autori del volume, Mauro Bon e Paolo Paolucci, che saranno intervistati da Arianna Spada, Presidente dell'Associazione Faunisti Veneti.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Scarica la locandina